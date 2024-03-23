ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u yenerek seride 1-0 öne geçti
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Semih Vural, Yücel Çilingir, Seda Esen
OGM Ormanspor: Sutton 19, Gökşen Fitik 15, Onyenwere 25, Dantas 2, Esra Ural Topuz 6, Katanic 4, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 4
ÇBK Mersin : Mabrey 10, Derin Yaya, Copper 21, Araujo 12, Williams 14, Asena Yalçın 9, Sinem Ataş 14, Holingsvorth, Melis Gülcan, Meltem Avcı
1. Periyot: 18-19
Devre: 40-38
3. Periyot: 57-58
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk olduğu OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride 2. maç, 25 Mart Pazartesi günü Mersin'de oynanacak.