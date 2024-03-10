ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 93-79 mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının kapanış maçında ÇBK Mersin, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 93-79 yendi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Burak Yılmaz, Sezer Bor, Burak Pehlivan
OGM Ormanspor: Sutton 19, Gökşen Fitik 17, Onyenwere 7, Dantas 23, Esra Ural Topuz 8, Katanic 3, Banu Şimşek 2
ÇBK Mersin : Mabrey 31, Derin Yaya 3, Copper 30, Williams 11, Kiss 10, Asena Yalçın, Sinem Ataş 4, Holingsvorth 2, Melis Gülcan 2
1. Periyot: 30-24
Devre: 47-45
3. Periyot: 61-69
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının kapanış maçında ÇBK Mersin, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 93-79 yendi.