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ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 93-79 mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının kapanış maçında ÇBK Mersin, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 93-79 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Burak Yılmaz, Sezer Bor, Burak Pehlivan

OGM Ormanspor: Sutton 19, Gökşen Fitik 17, Onyenwere 7, Dantas 23, Esra Ural Topuz 8, Katanic 3, Banu Şimşek 2

ÇBK Mersin : Mabrey 31, Derin Yaya 3, Copper 30, Williams 11, Kiss 10, Asena Yalçın, Sinem Ataş 4, Holingsvorth 2, Melis Gülcan 2

1. Periyot: 30-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 61-69

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının kapanış maçında ÇBK Mersin, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 93-79 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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