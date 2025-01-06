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ÇBK Mersin, Koç Victor Lapena ile Yollarını Ayırdı

ÇBK Mersin, Koç Victor Lapena ile Yollarını Ayırdı
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Lapena'ya teşekkür edildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile yollarını ayırdı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Koçumuz Victor Lapena ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her şey için teşekkürler Victor Lapena" ifadeleri kullanıldı.

ÇBK Mersin, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran Lapena ile geçen yıl Mayıs ayında 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 71-65 yenilen ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap üçüncü haftasında 8 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Landes takımı ile deplasmanda karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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