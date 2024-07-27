ÇBK Mersin, kiralık oyuncularıyla anlaşma sağladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, başka takımlarda kiralık oynayan iki oyuncusu ile yeni sezon için anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Şuğranur Sönmez ile Nesibe Aydın'da kiralık olarak mücadele eden İlayda Güner ile 2024/2025 sezonu için anlaşmaya varıldı. Her iki oyuncu da yeni sezonda ÇBK Mersin'in başarısı için mücadele edecek" denildi. - MERSİN