Üye Girişi
Haberler

ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague'de 4'te 4 Yaptı

ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague'de 4'te 4 Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar Euroleague 4. haftasında sahasında Fransa'nın Bourges takımını 80-76 mağlup eden ÇBK Mersin, Avrupa arenasındaki galibiyet serisini sürdürerek 4'te 4 yaptı. Başantrenör Victor Lapena, takımdan ve taraftarlardan övgüyle bahsetti.

FIBA Kadınlar Euroleague 4. haftasında sahasında karşılaştığı Fransa'nın Bourges takımını mağlup eden ÇBK Mersin, Avrupa arenasındaki galibiyet serisini sürdürdü ve 4'te 4 yaptı.

FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nda mücadele eden ÇBK Mersin, Avrupa'da kazanmaya devam ediyor. FIBA Kadınlar Euroleague'e Fransa temsilcisi Bourges'i deplasmanda yenerek galibiyetle başlayan Mersin ekibi, ikinci haftada Çekya'nın Zabiny Brno takımını, üçüncü hafta maçında ise Yunan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda geçti. Son olarak Fransız ekibi ile sahasında karşılaşan ÇBK Mersin, çekişmeli geçen mücadeleyi 80-76 kazanarak, Avrupa'da 4'te 4 yaptı.

"Bu takımla taraftarlarımız için büyük şeyler yapabiliriz"

Başantrenör Victor Lapena, Bourges karşısında takımdaki herkesin elinden geleni yaptığını belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi. Bourges'e karşı oynamanın çok zor olduğunu ifade eden Lapena, "Çünkü çok fiziksel bir takımlar ve geçen hafta sonu oynamadılar. Savunmada harika iş çıkardık ve çok akıllı hücumcular, sert savunmalarına karşı çözüm bulmaya çalıştılar. Üçüncü periyotta Johannes sakatlandı. Bu bizim için yeni bir rahatsızlıktı ama bu takımın direnci inanılmaz" diye konuştu.

Kendilerini mücadele boyunca destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Lapena, "Türkiye için bu önemli günde verdikleri destek inanılmaz. Bu takım keyif almalı ve sabırlı olmalı. Çünkü bu takımla taraftarlarımız için büyük şeyler yapabiliriz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Basketbol Fransa mersin Kadın Spor

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Karalahana çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? BEYRAN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? AYAK PAÇA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? MADIMAK ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Madımak Çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden? A SPOR CANLI İZLE| Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE! A Spor canlı maç izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! 31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.