ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Açıklamada, "Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Victor Lapena, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı. - MERSİN