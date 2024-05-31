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ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Lapena daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol koç Victor Lapena ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kanada Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Lapena ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Açıklamada, "Yeni başantrenörümüz Victor Lapena'ya hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Victor Lapena, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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