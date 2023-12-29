ÇBK Mersin, İspanyol forvet Maria Araujo'yu kadrosuna kattı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, İspanyol forvet Maria Araujo'yu transfer etti. 26 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, İspanyol forvet Maria Araujo'yu kadrosuna kattı.
Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Spar Girona forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldı.
İspanya Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen 1,82 metre boyundaki Maria Araujo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.