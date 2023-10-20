ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol başantrenör Roberto Iniguez ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdı. Kulüp, Iniguez'e teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, İspanyol başantrenör Roberto Iniguez ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Iniguez ile karşılıklı anlaşmaya varılarak mukavelenin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel sebeplerden dolayı İspanya'ya dönmesi gereken Roberto Iniguez'e, organizasyonumuza kattığı değerden ve bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Kalbimiz seninle Roberto." ifadelerine yer verildi.