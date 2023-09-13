ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü: Bu kez kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağız

ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, takımın transferlerini tamamladıklarını ve hedeflerinin bu sezon kupalar kazanmak olduğunu belirtti. Ayrıca, Mersin halkının dörtlü final organizasyonunu çok istediğini söyledi. Diğer spor haberleri ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası, Bosphorus Cup, Bisiklet, Voleybol ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile ilgili.