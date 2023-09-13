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ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü: Bu kez kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağız

Spor Haberleri

ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, takımın transferlerini tamamladıklarını ve hedeflerinin bu sezon kupalar kazanmak olduğunu belirtti. Ayrıca, Mersin halkının dörtlü final organizasyonunu çok istediğini söyledi. Diğer spor haberleri ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası, Bosphorus Cup, Bisiklet, Voleybol ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile ilgili.

ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü: Bu kez kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağız

"İstediğimiz birçok oyuncuyu transfer ettik"

"6 yıl gibi bir sürede birçok büyük takımın ulaşamadığı yerlere ulaştık"

"Dörtlü final organizasyonunu Mersin halkı çok istiyor"

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 32'nci yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

11.00 Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FUTBOL

Afrika Uluslar Kupası'nda eleme müsabakaları oynanacak.

BOSPHORUS CUP

11.30 Bu yıl 21-24 Eylül tarihlerinde 22'ncisi gerçekleştirilecek Bosphorus Cup öncesinde, geleneksel 'Cup Handover' töreni düzenlenecek.

BİSİKLET

100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum Palandöken Dağı'nda başlayacak.

VOLEYBOL

Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri için hazırlıklarını Japonya'da sürdürüyor.

BASKETBOL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

17.00 Antalya Toroslar - Nesibe Aydın

18.30 ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz H.

19.00 Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsus Spor

20.00 GS Çağdaş F. - Emlak Konut

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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