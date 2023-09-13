ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü: Bu kez kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağız
ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, takımın transferlerini tamamladıklarını ve hedeflerinin bu sezon kupalar kazanmak olduğunu belirtti. Ayrıca, Mersin halkının dörtlü final organizasyonunu çok istediğini söyledi. Diğer spor haberleri ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası, Bosphorus Cup, Bisiklet, Voleybol ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile ilgili.
ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü: Bu kez kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağız
"İstediğimiz birçok oyuncuyu transfer ettik"
"6 yıl gibi bir sürede birçok büyük takımın ulaşamadığı yerlere ulaştık"
"Dörtlü final organizasyonunu Mersin halkı çok istiyor"
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Taçsız Kral lakaplı Metin Oktay, vefatının 32'nci yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FUTBOL
Afrika Uluslar Kupası'nda eleme müsabakaları oynanacak.
BOSPHORUS CUP
11.30 Bu yıl 21-24 Eylül tarihlerinde 22'ncisi gerçekleştirilecek Bosphorus Cup öncesinde, geleneksel 'Cup Handover' töreni düzenlenecek.
BİSİKLET
100. Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası Erzurum Palandöken Dağı'nda başlayacak.
VOLEYBOL
Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri için hazırlıklarını Japonya'da sürdürüyor.
BASKETBOL
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
17.00 Antalya Toroslar - Nesibe Aydın
18.30 ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz H.
19.00 Beşiktaş - İlkem Yapı Tarsus Spor
20.00 GS Çağdaş F. - Emlak Konut