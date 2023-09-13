ÇBK Mersin, Fenerbahçe Alagöz Holding'i mağlup etti

ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 76-74 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi ÇBK Mersin'de 31 sayı kaydeden Alina Iagupova oldu.