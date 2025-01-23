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ÇBK Mersin, Famila Schio'ya Yenilerek Euroleague'deki İlk Mağlubiyetini Aldı

ÇBK Mersin, Famila Schio'ya Yenilerek Euroleague'deki İlk Mağlubiyetini Aldı
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FIBA Kadınlar Euroleague ikinci etap 5. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımına 83-71 mağlup oldu ve E Grubu'ndaki liderliğini korudu. Maç öncesi, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu yapıldı.

FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap 5. haftasında, ÇBK Mersin deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımına 83-71'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşma öncesi Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. ÇBK Mersin, bu sonuçla FIBA Kadınlar Euroleague'deki ilk yenilgisini de alırken, E Grubu'ndaki liderliğini korudu.

Salon: Palazzetto Livio Romare

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Natasa Dragojevic (Karadağ)

Famila Schio: Juhasz 12, Salaun 5, Dojkic 11, Keys 7, Laksa 25, Sottana 4, Verona 11, Andre 8

ÇBK Mersin: Fauthoux 11, Carleton 12, Araujo 6, Rupert 18, Pelin Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Sinam Ataş 6, Derin Yaya

1. Periyot: 23-16 (Famila Schio lehine)

Devre: 48-37 (Famila Schio lehine)

3. Periyot: 64-54 (Famila Schio lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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