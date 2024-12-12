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ÇBK Mersin, Euroleague'deki Galibiyet Serisini Sürdürüyor

ÇBK Mersin, Euroleague'deki Galibiyet Serisini Sürdürüyor
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FIBA Kadınlar Euroleague'de ikinci etap ilk haftasında İspanya'nın Avenida takımını 75-73 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Başantrenör Victor Lapena, 8. galibiyet için taraftarlarının önünde mücadele edeceklerini belirtti.

FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap ilk haftasında deplasmanda İspanya'nın Avenida takımını 75-73'lük skorla yenen ÇBK Mersin, galibiyet serisini sürdürdü. Mersin temsilcisi bu galibiyetle Avrupa'da 7'de 7 yaptı.

FIBA Kadınlar Euroleague'de mücadele eden ÇBK Mersin, Avrupa'da kazanmaya devam ediyor. FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanarak ilk etap turunu namağlup lider bitiren ÇBK Mersin, ikinci etapta İspanya'nın Avenida, İtalya'nın Schio, Fransa'nın Landes ve Bourges ile Çekya'nın Zabiny Brno takımları ile mücadele ediyor. E Grubu ikinci etap ilk maçında İspanyol ekibi Avenida ile deplasmanda karşılaşan ÇBK Mersin, Yvonne Anderson'un maçın en değerli oyuncusu seçildiği mücadelede rakibini 75-73 yendi. ÇBK Mersin bu sonuçla Avrupa'da 7'de 7 yaptı.

"Taraftarımızın önünde 8. galibiyeti almak istiyoruz"

ÇBK Mersin Başantrenörü Victor Lapena maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok önemli bir maç oynadıklarını belirtti. Çok formda olan bir takıma karşı deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Lapena, "Maçın başında takımın enerjisi çok iyi değildi. İkinci yarıda daha çok istediklerimizi yaptık. Rakibimizin en iyi oyuncusunu savunmayı başardığımızı düşünüyorum ve hücumda da daha iyi bir oyun oynamayı başardık. Üçlük yüzdemiz için endişeliyim. Her gün daha çok çalışarak Euroleague'de kendimizi kanıtlayacağımızı düşünüyorum. Euroleague'de 7 galibiyete ulaşmak zor bir rekor ve taraftarımızın önünde 8. galibiyeti almak istiyoruz" dedi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bodrum Basketbol ile 15 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague'de ise 18 Aralık Çarşamba günü ise sahasında İtalya'nın Schio takımıyla mücadele edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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