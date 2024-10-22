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ÇBK Mersin EuroLeague'de Galibiyet Peşinde

ÇBK Mersin EuroLeague'de Galibiyet Peşinde
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FIBA Kadınlar EuroLeague üçü haftasında ÇBK Mersin, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşacak. İlk iki haftada kazanan Mersin ekibi, serisini sürdürmek istiyor.

FIBA Kadınlar EuroLeague üçüncü haftasında ÇBK Mersin, yarın deplasmanda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşısında galibiyet arayacak.

FIBA Kadınlar EuroLeague ilk haftasına Fransa temsilcisi Bourges'i deplasmanda 77-66 yenerek galibiyetle başlayan ÇBK Mersin, sahasında oynadığı ikinci hafta mücadelesinde ise Çekya'nın Zabiny Brno ekibini 88-74'lük skorla mağlup etti. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague üçüncü haftasında yarın Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Hazırlıklarını tamamlayan Mersin ekibi, deplasmanda oynayacağı mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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