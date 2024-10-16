ÇBK Mersin Euroleague'de Brno'yu Yendi
Kadınlar Euroleague B Grubu'nda ÇBK Mersin, sahasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Soner AYDIN / MERSİN,
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Paulina Karolina Gajdosz, Natasa Dragojevic, Amalia Marchis
ÇBK MERSİN: Howard 4, Anderson 12, Magarity 19, Fauthoux 7, Araujo, Derin Yaya 3, Rupert 11, Johannes 24, Samuelson 8
ZABİNY BRNO: Zeithammerova 2, Dudasova 5, Zaplatova 13, Hamzova 22, Cechova 2, Kostowicz 9, Cucane 13, Sklenarova, Knezevic 8
1'İNCİ PERİYOT: 29-13
DEVRE: 53-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-55
Kadınlar Euroleague B Grubu ikinci haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 yendi.