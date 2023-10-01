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ÇBK Mersin, deplasmanda BOTAŞ'ı 69-52 yendi

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda BOTAŞ'ı 69-52 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Göksun Öz, Hasan Ok, Serhat Dülker

BOTAŞ: Weaver 12, Fitzgerald 2, Manolya Kurtulmuş 12, Saliha Mandıracı, Nihal Güngör Yıldırım, Hatice Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Nisa Yalçın 2, Deniz Üstün 5, Holmes 4, Ronahi Zilan Kıran 8, Reimer 7

ÇBK Mersin : Asena Yalçın, Kiss 18, Melis Gülcan 11, Cornelius 12, Şuğranur Hatice Sönmez, Derin Yaya 9, Sinem Ataş 2, Holingsvorth 4, Meltem Avcı 3, Studer 3, Iagupova 7, Elif Bati

1. Periyot: 14-17

Devre: 25-41

3. Periyot: 37-59

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda BOTAŞ'ı 69-52 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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