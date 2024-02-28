ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'ya deplasmanda yenildi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine 57-56 yenildi. İlk çeyreği önde tamamlayan Mersin ekibi, maçtan mağlup ayrıldı. Serinin 3. maçı ise Mersin'de oynanacak.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine 57-56 yenildi.
İki takımı karşı karşıya getiren çeyrek final serisindeki ikinci karşılaşma, İspanya'da oynandı.
Maçın ilk çeyreğini 15-9 önde tamamlayan ÇBK Mersin, devreye de 30-27 önde girdi.
Üçüncü çeyreği, 45-39 geride kapatan Mersin ekibi, maçtan da 57-56 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte tarafların seride birer galibiyeti bulunuyor.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.
Serinin 3. maçı ise 6 Mart Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.