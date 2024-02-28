Üye Girişi
Haberler

ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'ya deplasmanda yenildi

Güncelleme:

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine 57-56 yenildi. İlk çeyreği önde tamamlayan Mersin ekibi, maçtan mağlup ayrıldı. Serinin 3. maçı ise Mersin'de oynanacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine 57-56 yenildi.

İki takımı karşı karşıya getiren çeyrek final serisindeki ikinci karşılaşma, İspanya'da oynandı.

Maçın ilk çeyreğini 15-9 önde tamamlayan ÇBK Mersin, devreye de 30-27 önde girdi.

Üçüncü çeyreği, 45-39 geride kapatan Mersin ekibi, maçtan da 57-56 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte tarafların seride birer galibiyeti bulunuyor.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Serinin 3. maçı ise 6 Mart Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Zaragoza İspanya Mersin Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

29 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 29 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 29 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! LA Clippers LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 29 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Denver Nuggets Sacramento NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! 29 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Galatasaray Luka Modric'i mi alacak? Modric geliyor mu? Saadet Partisi Bartın belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Bartın adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Samsun belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Samsun adayı belli oldu mu? TİP Kahramanmaraş adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kimdir? TİP İzmir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi İzmir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP İstanbul adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Isparta adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Isparta Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title