ÇBK Mersin, Bourges ile Galibiyet Peşinde

FIBA Kadınlar EuroLeague 4. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin, yarın Fransa'nın Bourges takımı ile karşılaşacak. Rakibi karşısında ilk maçı kazanan Mersin temsilcisi, Bourges'i rövanş mücadelesinde de geçerek Avrupa'da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu takımlarından ÇBK Mersin, hem ligde hem de Avrupa'da mücadelesini sürdürüyor. Bourges'i deplasmanda 77-66 yenerek FIBA Kadınlar EuroLeague'e galibiyetle başlayan ÇBK Mersin, sahasında oynadığı ikinci hafta mücadelesinde de Çekya'nın Zabiny Brno ekibini ekibini mağlup edip 2. galibiyetine ulaştı. Son karşılaşmada Yunan temsilcisi Olympiakos'u da Natasha Howard'ın 35 sayı kaydettiği karşılaşmada deplasmanda 81-67'lik skorlamağlup eden Mersin temsilcisi, yarın ilk maçta yendiği Fransa'nın Bourges takımını ağırlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son maçta BOTAŞ karşısında 79-74'lük skorla mağlup olan ÇBK Mersin, yarınki mücadelede Bourges engelini de aşarak, Avrupa'da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. - MERSİN