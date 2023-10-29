ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı 97-89 Yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Beşiktaş'ı 97-89 yendi.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Hüseyin Çelik, Samet Biner, Selena Gamze Öget Çerçi
Beşiktaş : Evans 29, Elif Bayram 4, Krivacevic 10, Nogic 13, Li 21, Şuğranur Hatice Sönmez 10, Melek Uzunoğlu 2
ÇBK Mersin : Asena Yalçın 12, Williams 9, Kiss 11, Mabrey 20, Iagupova 27, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 3, Holingsvorth, Meltem Avcı 2
1. Periyot: 21-29
Devre: 43-59
3. Periyot: 70-74
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Beşiktaş'ı 97-89 yendi.
Kaynak: AA / Spor