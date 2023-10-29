Haberler

ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı 97-89 Yendi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Beşiktaş'ı 97-89 yendi.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Hüseyin Çelik, Samet Biner, Selena Gamze Öget Çerçi

Beşiktaş : Evans 29, Elif Bayram 4, Krivacevic 10, Nogic 13, Li 21, Şuğranur Hatice Sönmez 10, Melek Uzunoğlu 2

ÇBK Mersin : Asena Yalçın 12, Williams 9, Kiss 11, Mabrey 20, Iagupova 27, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 3, Holingsvorth, Meltem Avcı 2

1. Periyot: 21-29

Devre: 43-59

3. Periyot: 70-74

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Beşiktaş'ı 97-89 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi ING Bank Beşiktaş Mersin Spor Haberler

title