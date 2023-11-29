ÇBK Mersin Basketbol Takımı ZVVZ USK Prag'a mağlup oldu
ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında ZVVZ USK Prag ekibine 71-67 mağlup oldu. Mersin temsilcisi maçın ilk çeyreğini önde geçse de son periyotta galibiyeti kaybetti.
ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibine 71-67 mağlup oldu.
Başkent Prag'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-14 önde geçen Mersin temsilcisi, soyunma odasına da 37-28 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte rakibini 16 sayıda tutan ve 55-53'lük skorla son periyoda giren ev sahibi ekip, salondan 71-67 galip ayrıldı.
B Grubu'nda lider durumdaki ZVVZ USK Prag 6. galibiyetini alırken, ikinci sıradaki ÇBK Mersin ikinci mağlubiyetini yaşadı.