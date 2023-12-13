ÇBK Mersin, Basket Landes'i mağlup etti
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes ekibini 72-70 yenerek 6. galibiyetini elde etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes ekibini 72-70 yendi.
Mont de Marsan'da oynanan B Grubu maçının ilk çeyreğini ÇBK Mersin 16-14 önde tamamlarken, soyunma odasına 29-29 eşitlikle gidildi.
ÇBK Mersin, 26 sayı bulduğu üçüncü çeyreği 55-49 önde geçti.
Çekişmeli geçen karşılaşmayı 72-70 kazanan ÇBK Mersin, böylece grupta 6. galibiyetini elde etti.
Türk temsilcisi, 10. hafta mücadelesinde 20 Aralık Çarşamba günü Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını ağırlayacak.