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ÇBK Mersin, Basket Landes'i mağlup etti

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes ekibini 72-70 yenerek 6. galibiyetini elde etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes ekibini 72-70 yendi.

Mont de Marsan'da oynanan B Grubu maçının ilk çeyreğini ÇBK Mersin 16-14 önde tamamlarken, soyunma odasına 29-29 eşitlikle gidildi.

ÇBK Mersin, 26 sayı bulduğu üçüncü çeyreği 55-49 önde geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı 72-70 kazanan ÇBK Mersin, böylece grupta 6. galibiyetini elde etti.

Türk temsilcisi, 10. hafta mücadelesinde 20 Aralık Çarşamba günü Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını ağırlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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