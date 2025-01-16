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ÇBK Mersin, Avrupa'da Namağlup 10'da 10 Yaptı

ÇBK Mersin, Avrupa'da Namağlup 10'da 10 Yaptı
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FIBA Kadınlar Euroleague ikinci etap 4. haftasında İspanya'nın Avenida takımını 79-62 yenen ÇBK Mersin, Avrupa'daki 10. galibiyetini elde ederek namağlup yolculuğuna devam etti. Iliana Rupert'ın 34 sayılık performansı dikkat çekti.

FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap 4. haftasında, İspanya'nın Avenida takımını 79-62'lik skorla yenen ÇBK Mersin, Avrupa'da yoluna namağlup devam ediyor. Mersin temsilcisi, bu galibiyetle Avrupa'da 10'da 10 yaptı.

FIBA Kadınlar Euroleague E Grubu'nda mücadele eden ÇBK Mersin, Avrupa'da kazanmaya devam ediyor. FIBA Kadınlar Euroleague'in ikinci etap 4. haftasında İspanyol ekibini ağırlayan ÇBK Mersin, sergilediği güzel oyunun ardından rakibini farklı yendi. Karşılaşmada 34 sayı atan Iliana Rupert, 39'luk performans verimliliği ile sezonun en iyi derecesini yaparken, uzun forvet Natasha Howard ise omzuna aldığı darbe sonucu oyunu erken terk etmek zorunda kaldı. Yoluna namağlup devam eden ÇBK Mersin, bu sonuçla Avrupa'da 10'da 10 yaptı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19 Ocak Pazar günü BOTAŞ ile Ankara'da mücadele edecek olan ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Euroleague'de ise 22 Ocak Çarşamba günü İtalya'nın Famila Schio takımı ile deplasmanda karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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