ÇBK Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 91-47 yendi.
Salon: Kepez Turgut Özal Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Murat Arıkanlı, Serhat Dülker
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol : Bone 6, Henderson 20, Brown 4, Lucet 5, Özge Kavurmacıoğlu, Arzu Asiye Özdemir 2, Helin Boybeyi 6, Günesh Denise Karaoğlan 3, Hazal Çetin 1, Gonca Karataş, Niray Sena Aral
ÇBK Mersin : Asena Yalçın 6, Williams 16, Kiss, Mabrey 17, Sinem Ataş 13, Melis Gülcan, Araujo 9, Derin Yaya 9, Holingsvorth 8, Kiss 4, Melis Gülcan 9
1. Periyot: 9-28
Devre: 25-46
3. Periyot: 67-41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 91-47 yendi.