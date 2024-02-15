Üye Girişi
Haberler

ÇBK Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

Güncelleme:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 91-47 yendi.

Salon: Kepez Turgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Murat Arıkanlı, Serhat Dülker

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol : Bone 6, Henderson 20, Brown 4, Lucet 5, Özge Kavurmacıoğlu, Arzu Asiye Özdemir 2, Helin Boybeyi 6, Günesh Denise Karaoğlan 3, Hazal Çetin 1, Gonca Karataş, Niray Sena Aral

ÇBK Mersin : Asena Yalçın 6, Williams 16, Kiss, Mabrey 17, Sinem Ataş 13, Melis Gülcan, Araujo 9, Derin Yaya 9, Holingsvorth 8, Kiss 4, Melis Gülcan 9

1. Periyot: 9-28

Devre: 25-46

3. Periyot: 67-41

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 91-47 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Basketbol Toroslar Antalya Mersin Spor Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title