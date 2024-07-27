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ÇBK Mersin, 4 yabancı basketbolcuyla anlaşma sağladı

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ÇBK Mersin, yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyerek transferlerini duyurmaya başladı. Yvonne Anderson, Regan Magarity, Ilina Rupert ve Natasha Howard takıma katıldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin, 4'ü yabancı 7 basketbolcuyla anlaşma sağladı.

Yeni sezonda hem ligde, hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyen ÇBK Mersin, yaptığı transferleri duyurmaya başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ÇBK Mersin, Fenerbahçe ile Euroleague kazanan, 2023-2024 sezonu yılın savunmacısı seçilen ve Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen Yvonne Anderson, Uni Girona'da başarılı bir sezon geçiren, İspanya Kadın Ligi'nde 2023-2024 sezonu en iyi 5'ine seçilen ve İsveç Milli Takımı'nda da oynayan Regan Magarity, geçen sezon Virtus Bologna ve Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Ilina Rupert ve Fenerbahçe ile Euroleague'yi kazanan, 2023-2024 sezonu Türkiye Ligi play-off MVP'si seçilen Natasha Howard'ı kadrosuna kattı.

ÇBK Mersin ayrıca Şuğranur Sönmez ile İlayda Güner'in ardından Nesibe Aydın'dan Şevval Akalan ile de 2024-2025 sezonu için anlaştı.

Ligde şampiyonluğu hedefleyen ÇBK Mersin, Kadınlar Euroleague'de de mücadele edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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