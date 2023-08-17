Çaykur Rizesporlu Oscar Pinchi: Adaptasyonumu tamamlayıp takıma katkı sağlayacağım

Çaykur Rizesporlu Oscar Pinchi, "İlk maçımda hem seyahatten hem de saat farkından dolayı çok kendimi gösteremedim. Ama en hızlı şekilde adaptasyonumu tamamlayıp bundan sonraki maçlarda takımıma katkı sağlayacağım" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında cumartesi günü saat 19.15'te evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yapan yeşil-mavili ekip, taktik çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde Oscar Pinchi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Süper Lig'in mücadele odaklı olduğunu söyleyen Pinchi, "Burada olduğum için çok mutluyum. Niye geç geldiğim hakkındaki sorunuza şöyle cevap vereyim; Ben Las Palmas'ın sözleşmeli oyuncusuydum. ve takımla pazarlıklar biraz sürdü. O yüzden biraz geciktiğimi söyleyebilirim. Ama şu an burada olmaktan çok mutluyum. Bir önceki sene geçirdiğim sezonda, hocamızla aramız çok iyi değildi. Beni oynatmıyordu ve ben futbol oynamak istiyordum. Bu tür olaylar her futbolcunun başına gelebilecek şeyler. Benim de öyle oldu. Bu sene Çaykur Rizespor'un bana karşı ilgisi olduğunu öğrendikten sonra buraya gelmeye kararı verdim. Adana Demirspor maçı ilk maçımdı. Çok zorlu bir maçtı. Hava çok sıcaktı. İspanya'da oynanan futbolla, Türkiye'de oynanan futbol arasında fark var. Burada fiziksel özellikler biraz daha ön planda, çok gitgellerin olduğu, fiziksel mücadelelerin olduğu bir lig. Adana Demirspor maçı da öyle bir maçtı. İlk maçımda hem seyahatten hem de saat farkından dolayı çok kendimi gösteremedim. Ama en hızlı şekilde adaptasyonumu tamamlayıp bundan sonraki maçlarda takımıma katkı sağlayacağım" diye konuştu.