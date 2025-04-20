Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut Sakatlanarak 1-3 Hafta Yok

Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut'un ön üst adale kasından sakatlandığı duyuruldu.

Kulüp sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlandığını belirtti.

Muayene edilen futbolcuya tetkikler yapıldığını aktaran Türüt, "Ön üst adale kasında grade 1 strain tespit edilmiş olup yeniden sahalara geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.