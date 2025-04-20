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Çaykur Rizesporlu Emrecan Bulut Sakatlanarak 1-3 Hafta Yok

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Çaykur Rizespor'un futbolcusu Emrecan Bulut, antrenman sırasında ön üst adale kasından sakatlandı. Yapılan tetkiklerde kasında grade 1 strain tespit edildi ve sahalara dönüşü 1-3 hafta olarak belirlendi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut'un ön üst adale kasından sakatlandığı duyuruldu.

Kulüp sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlandığını belirtti.

Muayene edilen futbolcuya tetkikler yapıldığını aktaran Türüt, "Ön üst adale kasında grade 1 strain tespit edilmiş olup yeniden sahalara geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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