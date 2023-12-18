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Çaykur Rizesporlu Adolfo Gaich: Türkiye'nin Başkenti'nde böyle bir şey yaşanması bizi üzdü

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Arjantinli forveti Adolfo Gaich, Ankaragücü maçından sonra yaşananları tasvip etmediğini ve Türkiye'nin Başkenti'nde böyle bir şey yaşanmasının üzücü olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Arjantinli forveti Adolfo Gaich, "Ankaragücü maçından sonra yaşananları tasvip etmemiz mümkün değil, çok üzücüydü. Türkiye'nin Başkenti'nde böyle bir şey yaşanması bizi üzdü" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında 21 Aralık Perşembe günü evinde Pendikspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi Rizesporlu forvet oyuncusu Adolfo Gaich, açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ'NDE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASI BİZİ ÜZDÜ"

MKE Ankaragücü maçından sonra yaşanan olayların üzücü olduğunu söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Kupa maçında 3 gol atmanın morali ile Ankaragücü maçında oyuna girdim. Zor bir maçtan son dakika oyuna girmeme rağmen 1-1'lik skorla ayrılmamız da benim için ayrı bir sevinçti. Maçtan sonra yaşananları tasvip etmemiz mümkün değil, çok üzücüydü. Bu olayla Rizespor'un hiçbir alakası yok. Futbol adına üzücü bir olay yaşandı. Türkiye'nin Başkenti'nde böyle bir şey yaşanması bizi üzdü" diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Pendikspor mücadelesine ise iyi hazırlandıklarını dile getiren Adolfo Gaich, "Bir forvetin olmazsa olmazı gol atmasıdır. Gelir gelmez gol atmak benim için çok sevindiriciydi. Çalışamarıma devam ettim. Son haftalarda gol gelmesi benim için çok iyi oldu. Pendik maçına da çok iyi hazırladım. Takımımız taktik ve teknik çalışmalar yaparak maça iyi hazırlanıyor. Hocam maçta bana görev verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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