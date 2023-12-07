Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i mağlup etti

- İlhan Palut : "Bu turu kesinlikle atlamak istiyorduk"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Bucaspor 1928 maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu turu kesinlikle atlamak istiyorduk" dedi.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Palut, "Bu turu kesinlikle atlamak istiyorduk. Her ne kadar rotasyonlu bir kadro ile çıksak da, Ziraat Türkiye Kupası'nı ikinci plana attığımız anlamına gelmiyor. Ligde oynamayan diğer oyuncularımıza güvendiğimizi de göstermek istiyoruz. Maçta zaman zaman zor anlar yaşadık. Bucaspor, dengeli oynayarak, tehlikeli pozisyonlarla kalemize kadar sokuldu. İlk yarıda bulduğumuz golle beraber ikinci yarıda özgüvenimiz arttı. İkinci yarı oyunu aldık. Hem az süre verdiğimiz oyunculara fırsat verdiğimiz için hem de tur atladığımız için mutlu olduk. Oyuncularımı turu atladıkları ve gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.