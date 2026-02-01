Haberler

Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yapacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında 3 Şubat Salı günü sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yenilenme çalışmasıyla başladı.

İdman, sahada rondo ve hücum oyunuyla devam etti. Bir buçuk saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Fenerbahçe, Galatasaray'ı zorlu derbide devirdi

Derbide kazanan 5 sayı farkla belli oldu