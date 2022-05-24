Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı - Haberler

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Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 12 Ocak 2022'de Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Çaykur Rizespor'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Yusuf Sarı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Rizespor, Ocak, Spor, Haberler

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