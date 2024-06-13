Çaykur Rizespor, Yunan oyuncu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Papanikolaou, daha önce Polonya'nın Rakow Czestochowa takımında forma giyiyordu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta saha oyuncu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan milli takımında da forma giyen 25 yaşındaki Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil mavi renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.
Giannis Papanikolaou, Polonya'nın Rakow Czestochowa takımında forma giyiyordu.