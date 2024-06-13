Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor, Yunan oyuncu Giannis Papanikolaou'yu transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Papanikolaou, daha önce Polonya'nın Rakow Czestochowa takımında forma giyiyordu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan orta saha oyuncu Giannis Papanikolaou'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan milli takımında da forma giyen 25 yaşındaki Giannis Papanikolaou, kendisini 3 yıllığına yeşil mavi renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Giannis Papanikolaou, Polonya'nın Rakow Czestochowa takımında forma giyiyordu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Rizespor Polonya Spor Güncel Haberler

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum

 Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title