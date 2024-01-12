Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Mücadele, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Asya Kupası nedeniyle Özbekistan Milli Takımı'nda olan Khusniddin Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu ve Janne-Pekka Laine kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını akşam saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.