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Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor Mücadelesi İlk Yarıda Golsüz Tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatları değerlendiremedi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser, Minchev, Gaich

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Abdurrahim Dursun, Emre Akbaba

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor mücadelesinin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

13. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza yayı dışından sert şutunda, zeminden sekerek yavaşlayan topu kaleci Magomedaliev kontrol etti.

25. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına yüksek pasına hareketlenen Akintola'nın diziyle kontrol edip vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

37. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in boş pozisyonda kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

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