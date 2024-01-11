Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlıkları devam eden Laine ve Sinan Osmanoğlu çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.