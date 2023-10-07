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Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor'u ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 8. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 13:30'da başlayacak ve Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Rizespor'da sarı kart cezalısı Muhammet Taha Şahin kadroda yer almayacak. Pinchi'nin sakatlığı ise maç saatinde belli olacak. Geçen hafta Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Rize temsilcisi, haftaya 11 puanla 8. sırada girdi.