Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor'u ağırlayacak
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 8. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele Çaykur Didi Stadı'nda saat 13:30'da başlayacak ve Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Rizespor'da sarı kart cezalısı Muhammet Taha Şahin kadroda yer almayacak. Pinchi'nin sakatlığı ise maç saatinde belli olacak. Geçen hafta Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Rize temsilcisi, haftaya 11 puanla 8. sırada girdi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 8. haftasında Yılport Samsunspor'u ağrlayacak.
Çaykur Didi Stadında saat 13: 30'de başlayacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Muhammet Taha Şahin kadroda yer almayacak. Sakatlığı geçen Pinchi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Son hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde tamamlayan yeşil-mavililer, kampa girdi.
Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Rize temsilcisi, haftaya11 puanla 8. sırada girdi.