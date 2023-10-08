Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor'u 1-0 Yendi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın disiplinini ve konsantrasyonunu korumasının büyük bir kazanç olduğunu belirtti. Yılport Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa ise takımın henüz istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Maçı dengede götürürsek duran topla pozisyon bulacağımızı düşünüyorduk. Maçı tutmayı başardık ve çok güzel bir dakikada iyi bir gol attık." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından bu maçı toparlanma mücadelesi olarak gördüklerini belirtti.

Samsunspor'un aldıkları sonuç ile sahadaki mücadelesinin örtüşmediğini anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Zor olan maç 10. dakikada gördüğümüz kırmızı kart ile daha da zorlaştı. Rakibi karşılayarak oyunu toparlamaya çalıştık. Karşılarken başka, hücuma çıkarken başka bir oyun oynamaya çalıştık. Maçı dengede götürürsek duran topla pozisyon bulacağımızı düşünüyorduk. Maçı tutmayı başardık ve çok güzel bir dakikada iyi bir gol attık. Pozisyonu zorlayarak golü attık. Değişikliklerle oyunu koruyarak kazanmayı başardık. Oyuncularımın oyunun beklenmeyen zor anlarında disiplinlerini konsantrasyonlarını koruması bizim için en büyük kazançtı. Bunu üç puan ile taçlandırmamız çok değerliydi."

Takımın oyunun başında on kişi kaldıktan sonra hemen oyuncu değişikliğine gitmek istediklerinin altını çizen Palut, "10 dakika bekledikten sonra oyunun istediğimiz şekle geldiğini görünce değişiklik yapmadık. Oyuncu değişikliklerinde giren oyuncuların tam kapasite oynayabilecekleri ana kadar bekledik. Oyun sıkıştıkça değişiklikleri yaptık. Yaptıklarınız bazen beklentileri karşılamıyor ama bugün istediklerimizi almayı başardık." şeklinde konuştu.

Çapa: "Bireysel olarak iyiyiz ama takım olma adına gerideyiz"

Yılport Samsunspor Teknik Sorumlusu Fuat Çapa, iyi oynadıkları anlar olduğunu ama sonucu getirmediklerini söyledi.

Çapa, Çaykur Rizespor maçına kısa bir süre hazırlanma fırsatı bulduklarını, takımın henüz beklenen iskeleti oluşturamadığını kaydetti.

Maça iyi başladıklarına belirten Çapa, "Her şeye rağmen kompakt ve fiziksel olarak üst düzey değiliz. Bunun nedenleri var. Karşımızda sürekli aynı 11 ile oynayan bir rakip vardı. Bizde ise sezon başından bu yana bir arayış var. İlk onbirde 8-9 oyuncu oluşturamadık. Bunu oluşturmamız lazım. Bireysel olarak iyiyiz ama takım olma adına gerideyiz. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Rakip on kişi kaldıktan sonra ön tarafta daha iyi koordine olmaları gerektiğine işaret eden Çapa, şöyle devam etti:

"Rakip savunma yapıp kontra ile oyun oynamaya çalıştı. Biz ise daha diri olmalıydık. Oyunun yönünü değiştirerek iyi oynadığımız anlar oldu ama sonucu getiremedik. Rakip ceza sahası içerisine girmeyi başardık ama son vuruşları yapamadık. Yediğimiz gol pozisyonuna bakınca aynı pozisyonu biz de yakaladık ama değerlendiremedik."

Milli takım arasının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Çapa, "Bir an önce takım birlikteliği yakalamalıyız. İçinde bulunduğumuz duruma göre tribünlerimiz güzeldi. Sonuçlar düzeldikçe daha iyi olacak. Onları üzdüğümüz için biz de üzgünüz. Süper Lig heyecanını bir an önce yaşatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.