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Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 8 Ekim Pazar günü sahasında Yılport Samsunspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe maçında 90 dakika mücadele eden futbolcular yenileme, diğerleri ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.