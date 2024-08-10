Çaykur Rizespor, yeni transferler için imza töreni düzenledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni transferleri Amir Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Efe Geçim ve sözleşmesi uzatılan kaleci Gökhan Akkan için imza töreni düzenledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki imza törenine futbolcuların yanı sıra kulüp başkanı İbrahim Turgut ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Başkan Turgut, yaptığı açıklamada, sezona birlik ve beraberlikle başlamak için çalıştıklarını söyledi.

RAMS Başakşehir ile pazartesi akşamı karşılaşacaklarını anımsatan Turgut, "Hangi takım olursa olsun Rizespor her maça kazanma ve galip gelme fikriyle çıkıyor. İnşallah geçen sene yakalayamadığımız Avrupa şansını bu sene daha çok çalışarak, eksiklerimizi tamamlayarak, daha doğru işler yaparak, daha başarılı olarak Avrupa'ya gideceğimize inanıyoruz." dedi.

Transfer sürecini çok titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok geniş kadroyla ve çok emek vererek çalıştığımız bir konu. Biz bu konuları böyle çok dillendirmiyoruz. Çok aleni açığa vurmuyoruz ki işin büyüsü ve doğası gereği öyle olması gerekiyor. Biz Çaykur Rizespor için gönlümüz ister ki dünyadaki en iyi oyuncuları getirelim. İmkanlarımız, durumumuz, şehrimiz ve olanaklarımız çerçevesinde en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Çaykur Rizespor hepimizin aşkı, sevdası, tutkusu ve hissidir. Çaykur Rizespor'u bizim gibi gönülden sevenler bunu hisseder. Çaykur Rizespor için en iyisi neyse bunu yapmaya çalışıyoruz."

Turgut, Çaykur Didi Stadı'nın da yenilendiğini ifade ederek, "Şu anda Avrupa standartlarında en üst seviyede olması gereken standartlara zeminimiz geldi. Drenajıyla ve çimiyle hepsi yenilendi. Avrupa standartları neyse o standartlarda bir sahamız oldu." diye konuştu.

Beşiktaş'a transfer olan Emirhan Topçu'ya değinen Turgut, şunları kaydetti:

"Bizim altyapımızdan yetişen çok değerli, sevdiğimiz ve bu toprakların yetiştirmiş olduğu kaliteli bir evladımız. Biz bütün oyuncularımızı kardeşimiz gibi, bütün ekibimizi, takımımızı, yönetimimizi aile, kardeş gibi gördüğümüz için herkesin iyi olması bizim mutluluğumuzdur. Emirhan'ın da bu noktada Beşiktaş'ta veya gideceği başka kulüplerde en iyi şekilde oynayıp en başarılı olan oyuncuların biri olması bizi gururlandırır."

Taraftarlara da seslenen başkan Turgut, "Burası taraftarıyla, yönetimiyle ve futbolcusuyla bir aile. Bu tip günlerde beraber olması lazım. Yüreklerimizin beraber atması lazım. İnşallah çok iyi başlarsak sezon sonunda geçen sene hedefleyip yapamadığımız Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız. Herkesten stadı tıklım tıklım doldurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.