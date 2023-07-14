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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da tamamladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da tamamladı. İkinci etap kampına yine Erzurum'da başlayacak olan takım, kentteki çalışmalarını 12 gün sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk etap hazırlıklarının son gününde yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

İkinci etap kampına yine Erzurum'da 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Çaykur Rizespor, kentteki çalışmalarını 12 gün sürdürecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Trendyol Rizespor Erzurum Spor Haberler

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