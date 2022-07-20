Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı. TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı fitness salonunda gerçekleşti. Günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleri ille başladı. Yapılan top kapmacanın ardından çift kale maç ile günü tamamladı. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karadeniz Rizespor Erzurum Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.