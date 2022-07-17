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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden taktik çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer taktik çalışması ve çift kale maç ile günü tamamladı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

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