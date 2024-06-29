Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklar, İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde başlayan hazırlıklar, 5 Temmuz'da sona erecek. Rize ekibi yeni sezonun ikinci dönem hazırlıklarına 8-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Slovenya'da devam edecek. - ERZURUM