Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başlayan hazırlıklar, 5 Temmuz'da sona erecek. Yeni transfer Giannis Papanikolaou'nun da yer aldığı ilk gün çalışmasına, milli takım kamplarından dönen bazı futbolcular katılmadı. Rize ekibi, ikinci dönem hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başlayan hazırlıklar, 5 Temmuz'da sona erecek. Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Giannis Papanikolaou'nun da yer aldığı ilk gün çalışmasına, milli takım kamplarından dönen, Dal Varesanovic, Khusnıddin Alikulov, Altin Zeqiri, İbrahim Olawoyin, Martin Minchev ve Oscar Pinchi katılmadı. 6 futbolcu birkaç gün içerisinde kadroya dahil olacak.
Rize ekibi, yeni sezonun ikinci dönem hazırlıklarına 8-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Slovenya'da devam edecek. - ERZURUM