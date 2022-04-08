Çaykur Rizespor, yarın Konyaspor'u ağırlayacak
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 31 maç sonunda 26 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.
Rize temsilcisinde Bryan Dabo, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı.
Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını akşam saatlerinde yaptıktan sonra Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 3-0 kaybetmişti.