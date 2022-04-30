Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak - Haberler

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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ile karşılaşacak.

İZMİR (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin 34. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 6-0 kaybeden yeşil-mavililer, 34 maç sonunda 30 puan ve averajla ligin 18. sırasında yer alıyor.

Çaykur Rizespor'un, İzmir deplasmanında kaybetmesi veya berabere kalması halinde ligden düşmesi kesinleşecek.

Rize temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Baiano, sarı kart cezalısı Holmen ile sakatlıkları bulunan Boldrin ve Alper Potuk kafilede yer almayacak.

Yeşil-mavili ekibin, sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan İzmir uçuşu, Trabzon'daki sis nedeniyle iptal oldu.

Son çalışmasını kendi tesislerinde yapacak Çaykur Rizespor'un, akşam saatlerinde İzmir'e hareket etmesi bekleniyor.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, İzmir, Spor, Haberler

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