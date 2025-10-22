Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Rize'de golsüz berabere kaldı. İki takım da pozisyon bulsalar da karşılaşmada gol sevinci yaşanmadı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada orta sahada topla buluşan da Costa'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu güçlükle çeldi.
65. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Buljubasic'in şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.
Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Mithat Pala dk. 80), Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Buljubasic (Taylan Antalyalı dk. 80), Emrecan Bulut (Jurecka dk. 73), Sowe
Yedekler: Osman Yağız Topçu, Alikulov, Emir Bora Çoban, Sagnan, Efe Doğan, Furkan Orak, Yakup Ayan
Teknik Direktör: İlhan Palut
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Ayberk Özdemir (Onur Ergün dk. 89), Umut Güneş, Deniz Türüç (Yusuf Sarı dk. 63), Kemen (Crespo dk. 46), da Costa, Shomurodov
Yedekler: Volkan Babacan, Onur Bulut, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Brnic
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kartlar: Zeqiri, Samet, Atilla Mocsi (Çaykur Rizespor), Costa, Ebosele (Başakşehir) - RİZE