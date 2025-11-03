Haberler

Çaykur Rizespor ve Mısırlı.com Fatih Karagümrük Maçında Beraberlik

Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Buljubasic, Augusto, Jurecka

Mısırlı.com Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Kranevitter, Doh, Serginho, Berkay Özcan, Larsson, David Fofana

Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 29 Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Atakan Çankaya Dk. 44 Doh (Mısırlı.com Fatih Karagümrük )

2. dakikada Augusto'nun ceza sahası sol çaprazındaki ortasında topla buluşan Jurecka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

21. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serginho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+3 dakikada topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasında topla buluşan Jurecka'nın şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
