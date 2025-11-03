Çaykur Rizespor ve Mısırlı.com Fatih Karagümrük Maçında Beraberlik
Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Buljubasic, Augusto, Jurecka
Mısırlı.com Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Kranevitter, Doh, Serginho, Berkay Özcan, Larsson, David Fofana
Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 29 Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Atakan Çankaya Dk. 44 Doh (Mısırlı.com Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Çaykur Rizespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
2. dakikada Augusto'nun ceza sahası sol çaprazındaki ortasında topla buluşan Jurecka, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.
21. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Serginho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45+3 dakikada topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in ortasında topla buluşan Jurecka'nın şutu az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.