Çaykur Rizespor ve Kayserispor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, iki takım da önemli fırsatlar yakalayamadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada Mendes'in sağ kanattan pasında ceza sahası dışında kaleyi doğrudan gören bir noktada topla buluşan Benes'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
41. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ali Sowe'u geçen top az farkla dışarı gitti.
Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Muhamed Buljubasic dk. 31), Papanikolaou, Sakyi, Jurecka, Emrecan (Zeqiri dk. 31), Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Olawoyin, Mithat Pala, Halil Devrvişoğlu, Augusto, Yakup Ayan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Mehmet Eray Özbek, Emre Çeltik, Dorukhan Toköz, Tuci, Arda Kaya, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Dalovic - RİZE