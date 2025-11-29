Haberler

Çaykur Rizespor ve Kayserispor Golsüz Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, iki takım da önemli fırsatlar yakalayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çayur Rizespor evinde Kayserispor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada Mendes'in sağ kanattan pasında ceza sahası dışında kaleyi doğrudan gören bir noktada topla buluşan Benes'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

41. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ali Sowe'u geçen top az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Muhamed Buljubasic dk. 31), Papanikolaou, Sakyi, Jurecka, Emrecan (Zeqiri dk. 31), Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Olawoyin, Mithat Pala, Halil Devrvişoğlu, Augusto, Yakup Ayan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Mehmet Eray Özbek, Emre Çeltik, Dorukhan Toköz, Tuci, Arda Kaya, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Radomir Dalovic - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor


