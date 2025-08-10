Çaykur Rizespor ve Göztepe Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen kaleciler etkili bir performans sergiledi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Mihaila'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Sowe'un şutunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.
11. dakikada Papanikalaou'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe, Mithat Pala
Yedekler: Alikulov, Varesanovic, Halil Dervişoğlu, Anıl Yaşar, Buljubasic, Sagnan, Efe Doğan, Furkan Orak, Zeqiri, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Rhaldney, Bokele, Olaitan, Cherni, Miroshi, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan, Sabra, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Emersonn, Uğur Kaan, Furkan Bayır, Dennis
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kart: Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Bokele (Göztepe) - RİZE