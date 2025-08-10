Çaykur Rizespor ve Göztepe Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen kaleciler etkili bir performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Mihaila'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Sowe'un şutunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

11. dakikada Papanikalaou'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe, Mithat Pala

Yedekler: Alikulov, Varesanovic, Halil Dervişoğlu, Anıl Yaşar, Buljubasic, Sagnan, Efe Doğan, Furkan Orak, Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Rhaldney, Bokele, Olaitan, Cherni, Miroshi, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan, Sabra, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Emersonn, Uğur Kaan, Furkan Bayır, Dennis

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kart: Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Bokele (Göztepe) - RİZE

