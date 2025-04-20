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Çaykur Rizespor ve Eyüpspor Golsüz Berabere Kalıyor

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada, her iki takımın da önemli atakları vardı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

32. dakikada gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'te kaldı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Alp, Mert Bulut

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Berkay Özcan, Alikulov, Jurecka, Olawoyin, Akintola, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Buljubasic, Eray Korkmaz, Efe Doğan, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Ampem, Umut Bozok

Yedekler: Erdem Gökçe, Halil Akbunar, Hüseyin Maldar, Recep Niyaz, Cengiz Alp Köseer, Stepanenko, Emre Mor, Birkan Tetik, Hamza Akman, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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