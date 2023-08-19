Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.