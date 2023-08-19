Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında John Mary'nin topuğu ile yaptığı şık pasta topla buluşan Altin Zeqiri'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran tokatlayarak uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Olawoyin'in şutunda kalecinin tokatladığı top yeniden Zeqiri'nin önüne düşünce vuruş az farkla auta çıktı
72. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruluta savunmadan seken topu önüne alan Varesanovic'in şutu tekrardan defansa çarparak kornere çıktı.
90+1. dakikada Alanyaspor lehine verilen serbest vuruş kararı ile topun başına geçen Jure Balkovec'in vuruşunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
90+5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gustavo'nun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Furkan Ürün, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Gökhan, Halil İbrahim, Emirhan, Seyfettin Anıl, Muhammet Taha, Mithat, Varesanovic (Oscar dk. 80), Benhur (Gustavo dk. 80), Olawoyin (Oumar dk. 90+3), Zeqiri, John Mary
Yedekler: Tarık, Zafer, Eren Emre, Sinan, Eray, Alberk, Mame For
Teknik Direktör: İlhan Palut
Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf, Aliti, Furkan, Antonio Augusto (Florent dk. 80), Janvier (Leroy dk. 69), Richard, Novais (Jure dk. 80), Eduardo, Anderson (Oğuz dk. 61), Efecan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Fatih, Yunus, Umut, Emirhan, Eren
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kırmızı Kartlar: Oğuz Aydın (Dk. 66) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Olawoyin, Seyfettin Anıl (Çaykur Rizespor), Yusuf Özdemir, Richard, Antonio Augusto (Alanyaspor) - RİZE